Il giorno 30 novembre, è stato pubblicato un video, riportante un soggetto che, imbracciando un fucile semiautomatico, esplodeva dalla strada, nei campi dietro l’ospedale Borsalino di Alessandria, alcuni colpi in direzione di tre cinghiali.

Identificato il soggetto, allo stesso venivano immediatamente ritirate tutte le armi in dotazione ed il porto d’armi uso caccia, ad opera del personale in forza alla Divisione Amministrativa della Questura di Alessandria.

Lo stesso, convocato in Questura in data odierna, veniva denunciato per il reato ai sensi dell’articolo 703 del codice penale, nel contesto l’arma utilizzata veniva, altresì, posta sotto sequestro penale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nei prossimi giorni saranno sviluppate le conseguenti attività, ad opera delle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti. Sono, peraltro, in corso ulteriori accertamenti in relazione all’eventualità che gli animali comparsi nel video fossero stati attinti dai colpi esplosi.