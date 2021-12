La Delegazione FAI di Tortona e il FAI Giovani, per augurare un buon natale e un felice anno nuovo a iscritti e non, vi aspettano Sabato 11 Dicembre alle ore 18.00 all’Auditorium del centro “Mater Dei” per una serata magica in compagnia del vecchio avaro Ebenezer Scrooge e dei tre spiriti del Natale!

Una serata dedicata a tutta la famiglia e alla magica atmosfera che solo le feste natalizie sanno regalare: sabato 11 dicembre alle ore 18 non perdete “Buon Natale Signor Scrooge”, un’interessante e divertente rivisitazione del celebre classico di Charles Dickens, scritto e diretto da Luca Zilovich. Un coinvolgente spettacolo per grandi e piccini, che sarà l’occasione perfetta per scambiarsi gli auguri di Natale. “Buon Natale Signor Scrooge” ci racconta una storia inedita: protagonisti della rivisitazione sono infatti questa volta Ed e Charlie, i benefattori che all’inizio del classico di Dickens chiedono aiuto proprio a Ebenezer Scrooge. Dopo essere stati cacciati via malamente dall’avaro banchiere decidono di vendicarsi, travestendosi da fantasmi e facendo così prendere un bel colpo al vecchio spilorcio. Il famoso classico natalizio inglese prende così nuova vita grazie all’uso di marotte e pupazzi, contaminando la storia classica ad un divertimento tutto nuovo.

In scena Pietro Acerbi, Linda Morando, Riccardo Massone e Alessia Pignatelli, componenti della giovane compagnia INTRO/ESTRO, che nasce da un progetto di formazione dell’Accademia della Juta. Affiancata ai corsi di teatro, l’Accademia garantisce un’esperienza di palco vera, che dà la possibilità ai ragazzi di misurarsi con vari aspetti del lavoro teatrale, da quello più artistico a quello più organizzativo. “Buon Natale Signor Scrooge” è la seconda produzione di questi giovani attori.

L’Accademia della Juta è un progetto culturale vivo, fluido, continuamente in divenire.

Nasce dall’attività del Teatro della Juta di Arquata Scrivia, attivo dal 2013, e ha come obiettivo la costruzione di un polo culturale nei locali dove sorgeva lo storico jutificio di Arquata Scrivia, da tempo dismesso.

Il cuore dell’Accademia è certamente il teatro, ma l’Accademia il progetto promuove e coinvolge diverse discipline artistiche e formative: cinema, danza, musica e giocoleria sono solo alcune delle attività che l’Accademia è in grado di offrire, avvalendosi di professionisti giovani e appassionati.

La sala espositiva e museale, che raccoglie gli antichi macchinari per la lavorazione della juta, è il punto di partenza per le visite teatrali organizzate, dedicate alle scuole e agli adulti. La formazione di figure professionali per il teatro (sartoria e trucco teatrale), la formazione audiovisiva, i convegni, gli incontri, le presentazioni di libri e reading, i workshop intensivi con artisti nazionali e internazionali, gli eventi musicali, rendono l’offerta culturale nella zona di Arquata e dintorni unica nel suo genere.