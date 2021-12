Sabato 11 dicembre alle ore 17, presso la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” di Tortona, si inaugura la mostra “Urban Ar”t, curata da Giovanna Franzin e patrocinata dal Comune. L’esposizione presenta opere degli artisti ASP11, Roberto Bottone, Fabrizio Falchetto, Andrea Franzosi franZroom, GhiriGhori, Alessandro Gianola, Guasto, Okiso, Rimoe, Manuela Tomiato e Vaco.

Si tratta di un gruppo di artisti tortonesi e del territorio alessandrino piuttosto eterogenei per stile e tecniche, ma che si richiamano tutti, in un modo o nell’altro, al mondo dell’Arte Urbana. Alcuni di loro hanno lavorato nell’ambito del Graffitismo e della Street Art e in alcuni casi sono tutt’ora attivi come writer; altri si sono confrontati con le tecniche e le tematiche di questa tendenza artistica traendone ispirazione e spunti creativi. Tutti sono accomunati da uno spirito di amicizia e collaborazione che il pubblico tortonese ha già apprezzato in occasione di precedenti collettive organizzate outdoor in città.

Ora si presentano in un contesto istituzionale dove intendono sottoporre i loro lavori non solo all’attenzione del pubblico dei frequentatori della Biblioteca, ma anche a tutti gli interessati ed appassionati d’arte per fornire stimoli di riflessione sull’Arte contemporanea.

Le opere saranno in permanenza nei locali di accesso alla Biblioteca fino al 14 gennaio 2022 negli orari di apertura della struttura e cioè dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 con ingresso libero previa presentazione del green pass.