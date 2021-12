In vista dell’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nel centro storico di Tortona Gestione Ambiente è a disposizione per fornire informazioni e rispondere ad eventuali dubbi aprendo un punto di informazioni in centro città.

Sotto i portici di via Emilia, di fronte a via Fracchia verranno rilasciati il badge personale per conferire nei nuovi contenitori di carta, plastica, secco non riciclabile, la chiave per conferire nel contenitore dell’umido nonché il materiale informativo.

Il punto di informazioni funzionerà

giovedì 2 dicembre dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 20

dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 20 venerdì 3 dicembre dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 20

dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 20 sabato 4 dicembre dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 20

DA SAPERE:

domiciliare.