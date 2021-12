L’Associazione NoviMusica e Cultura si è costituita a Dicembre 2019, a Novi Ligure, con lo scopo di promuovere, diffondere, realizzare o contribuire alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche, sportive e ricreative al fine di sviluppare la conoscenza in ogni campo della cultura. In particolare intende:

– sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli artisti valorizzandone l’opera, l’immagine e l’ingegno

– favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, rassegne, festival

– valorizzare attraverso le proprie iniziative la ricchezza artistica del territorio in particolare piemontese

Direttore artistico dell’Associazione è il Maestro Maurizio Billi, compositore e Direttore d’Orchestra di livello internazionale, Direttore stabile della Banda Musicale della Polizia di Stato e Direttore Ospite di prestigiose orchestre fra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, l’Orchestra Giuseppe Verdi di Milano, i Berliner Symphoniker. Il Maestro Billi è stato Direttore Artistico del Festival Marenco per tutta la sua durata, dal 2002 al 2019 e ne ha diretto i concerti più prestigiosi

L’Associazione annovera al suo interno, come primo Socio Onorario, il Maestro Ennio Morricone, premio Oscar per la Musica. L’onorificenza gli è stata consegnata durante una cerimonia presso la sua abitazione romana, il 17 gennaio 2020, pochi mesi prima della sua scomparsa, dal Maestro Maurizio Billi e dalla Dott.ssa Patrizia Orsini, rispettivamente Direttore artistico e Direttore Organizzativo dell’Associazione.

Ricordiamo che Presiede l’Associazione lo Storico Renzo Piccinini, mentre ricopre la figura di Vice Presidente il Dott. Giovanni Calesini, che ha occupato importanti ruoli all’interno della Polizia di Stato .

Il Galà d’Inverno sarà il primo evento in presenza, organizzato a Novi Ligure dall’Associazione , che con esso si presenta per la prima volta in città, con un concerto di grande prestigio , dopo i successi ottenuti con il Concorso Internazionale Novi Musica(vinto dallo spagnolo David Cuevas), il concerto della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco (17 luglio) e il Recital Pianistico di Gianluca Faragli (23 ottobre) presso il Centro Monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo .

Lo scorso anno la prima edizione del Galà, a causa dell’aggravarsi della Pandemia, è stato organizzato in Streaming, a causa dell’impossibilità di prevedere pubblico presente. Ha ottenuto il Patrocinio Oneroso del Consiglio regionale ed ha avuto un ottimo risultato in termini di visualizzazioni (oltre 15.000 a livello internazionale)

In un primo tempo il Galà 2021, fissato per Domenica 12 dicembre, era previsto presso l’Oratorio della Maddalena.

Ma la positiva reazione del pubblico, che ha presentato subito numerose richieste di prenotazioni, ha convinto l’Associazione a spostare la sede del concerto presso la Chiesa di San Nicolò, molto più capiente e pertanto idonea allo svolgimento dell’evento anche in caso di inserimento del Piemonte in Zona gialla, L’ampiezza della Chiesa permette infatti di garantire in ogni caso un adeguato distanziamento al fine di evitare ogni possibile assembramento.

Il Galà d’inverno 2021 prevede la partecipazione dell’Ensemble I Cameristi cromatici, diretti dal Maestro Maurizio Billi,, che torna a Novi Ligure dopo due anni di assenza ma che ha collaborato con l’Associazione, dalla sua fondazione, in qualità di Direttore Artistico

Grazie al Maestro Billi l’Associazione ha potuto avere l’onore di annoverare al suo interno, come PRIMO SOCIO ONORARIO, IL MAESTRO ENNIO MORRICONE.

Il concerto vede la partecipazione di Carlo Romano, Oboe solista, Federica Balucani soprano e Constantin Beschieru Violino e Enxhi Nini

L’evento potrà vantare un servizio streaming grazie alla collaborazione con l’emittente radiofonica tortonese RADIO PNR, della Diocesi di Tortona. L’Associazione ha infatti aderito alla piattaforma Vincerò di cui si allega scheda

In tale occasione l’Associazione consegnerà l’Excelsior d’oro, coniato dalla gioielleria Megazzini di Valenza. Il gioiello, il cui destinatario sarà svelato solo durante il concerto, sarà consegnato dai pronipoti di Romualdo Marenco che hanno già confermato la loro presenza .

Il Galà d’inverno 2021 ha già ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e, nell’ambito del Novi Musica Festival, della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria

Info: e-mail Novimusicaecultura.direzione@gmail.com