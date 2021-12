Prima delle vacanze di Natale, i plessi scolastici dei Comuni del Golfo Dianese rimarranno aperti sino alla normale data prevista. Al momento non è prevista alcuna chiusura anticipata. La decisione è stata presa dopo una riunione avvenuta questa mattina tra i Sindaci Cristiano Za Garibaldi (Diano Marina) e Valerio Urso (San Bartolomeo al Mare) e dopo aver ascoltato gli altri Sindaci interessati, Romano Damonte (Diano Castello), Claudio Mucilli (Diano San Pietro), Lina Cha (Cervo).



Dopo aver attentamente esaminato la situazione, sentiti i Dirigenti scolastici, valutati i dati dell’ASL1 in riferimento ai contagi e agli isolamenti fiduciari, valutate le situazioni delle singole classi del Golfo Dianese e il numero dei contagiati, considerato che le classi interessate a isolamento fiduciario sono meno del 20%, numeri molto meno elevati di quelli di altri Comuni dove sono stati presi provvedimenti, è stato ritenuto che non esistano le condizioni per assumere un provvedimento di chiusura.



Ciò detto, i Sindaci raccomandano ai ragazzi e alle famiglie di continuare ad avere buone pratiche comportamentali, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In particolare, di evitare altri momenti di aggregazione e di assembramento. Si ricorda che da ieri tutta la Regione Liguria è in zona gialla e che quindi la mascherina deve sempre essere indossata correttamente.

