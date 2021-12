Fernando Charrier nasce il 12 settembre 1931 a Bourcet un piccolo centro della val Chisone, nell’ambito della diocesi di Pinerolo.

I primi anni della sua vita non erano semplici, ha conosciuto la povertà, i sacrifici dei valligiani, ricordati sempre con riguardosa ammirazione, manifestata attraverso le sue considerazioni, ha espresso sincero affetto per i suoi conterranei, provati dai sacrifici offerti dalla montagna, una difficile esperienza la quale ha plasmato molto il suo carattere riservato.

Giovanissimo è in seminario a Pinerolo per conseguire gli ordini il 24 giugno1956: venticinquenne è all’altezza d’assumere l’incarico di segretario del vescovo, questi lo considera adatto alla gestione d’una Parrocchia.

Eccolo a Roma per frequentare la Pontificia Università Lateranense, quindi tornare a Pinerolo chiamato dal Vescovo Santo Quadri per assumere il delicato incarico inerente ai problemi sociali, nonché del lavoro, ritornando nel 1969 a Roma per essere incaricato quale Assistente Nazionale dei Giovani Lavoratori delle Acli.

Corre l’anno 1971 quand’è nella segretaria per la Pastorale del Lavoro, nell’entourage della Conferenza Episcopale Italiana; nel 1975 fonda l’Ufficio Nazionale per la Pastorale Sociale e del Lavoro, parallelamente con la nomina di Segretario della Commissione Italiana di “Giustizia e Pace”.

Giovanni Paolo II, sabato 6 ottobre 1984, lo Consacra Vescovo ausiliare della città di Siena: la cerimonia religiosa avviene nella Cattedrale di Pinerolo, l’11 novembre 1984.

Il suo spirito è costantemente accanto ai lavoratori, tanto da essere scelto alla Presidenza della Commissione Episcopale per i problemi Sociali e del Lavoro, designato al vertice del Comitato per le Settimane Sociali dei Cattolici italiani.

È il 22 aprile 1989 quando il Santo Padre, Giovanni Paolo II, gli consegna il Pastorale della Diocesi di Alessandria, una responsabilità non indifferente, tuttavia continua nello svolgere la sua mansione, sia a livello nazionale come internazionale; nel contempo gli è conferita la delega nell’ambito del Sinodo dei Vescovi nell’estensione dell’Europa, pur continuando a seguire gli impegni assunti, frattanto è insediato alla Presidenza della Commissione Episcopale per i problemi Sociali e del Lavoro.

Il Giubileo dell’anno 2000 ha visto Fernando Charrier coordinatore degli incontri fra Lavoratori e Pontefice, per assumere la Presidenza nella Commissione Nazionale della remissione del debito per i Paesi poveri.

Con il papa Benedetto XVI rinuncia alla nostra Diocesi per raggiunti limiti d’età; il vescovo Fernando ha voluto rimanere in Alessandria, ritirandosi in un appartamento della Casa del clero, al Santa Chiara, sino al 7 ottobre 2011, quando lascia questo mondo nelle prime ore del mattino.

Fernando, grazie per aver amato Alessandria, la nostra città.

Franco Montaldo