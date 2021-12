I Carabinieri della compagnia di Tortona in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino, in questi giorni hanno tratto in arresto, per cumulo pene inerenti i reati di furto aggravato con recidiva e ricettazione, un uomo di 57 anni.

Il tortonese rintracciato dai Carabinieri di Tortona, è stato rinchiuso presso la Casa Circondariale di Alessandria, dove dovrà scontare quattro mesi di reclusione.