Prosegue il lavoro della Polizia Locale del Comune di Voghera nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo sulle strade del territorio comunale della città.

Durante tale attività, nel fine settimana una pattuglia del Nucleo di Pronto Intervento ha sottoposto a controllo due cittadini di origine dominicana – conducente e passeggero – fermati a bordo di un’autovettura con immatricolazione austriaca. Attraverso le consuete operazioni di accertamento, gli Agenti della Polizia Locale hanno notato alcuni particolari della patente esibita che hanno destato sospetti in merito alla genuinità del documento. Effettuate le dovute verifiche, è stato infatti stabilito che la patente presentava alcuni elementi non conformi rispetto agli standard dei documenti ufficiali rilasciati dall’Autorità Dominicana e la patente è stata sottoposta a sequestro penale, mentre il soggetto in possesso del documento falso, 33enne, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.

Oltre a quanto penalmente rilevato, il conducente dovrà anche rispondere amministrativamente delle violazioni compiute con sanzioni pecuniarie per circa 4.500 € ed il sequestro del veicolo, oltre al provvedimento di fermo.

“Tra i focus condivisi con il Comandante Luigi Vella c’è una puntuale attività di controllo stradale e di presidio del territorio comunale da parte degli Agenti della Polizia Locale di Voghera – spiega l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera William Tura – e in questo senso ringrazio gli Operatori per il lavoro svolto, che ha portato all’individuazione di una patente falsa con i relativi provvedimenti. E’ un aspetto importante per quanto riguarda la sicurezza cittadina e in futuro, con un organico potenziato, il servizio di controllo sarà sempre più costante”.