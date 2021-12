Risultati più che incoraggianti per le prime due giornate di apertura dell’ufficio temporaneo EGEA di San Bartolomeo al Mare, dove vengono consegnati i kit per la raccolta differenziata, indispensabili per il nuovo sistema di raccolta che entrerà in funzione il 10 gennaio 2022. L’ufficio temporaneo EGEA è posto presso la palazzina che ospita anche lo IAT e il Comando della Polizia Locale, al piano terra, in Piazza 25 aprile, 1, e rimane aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, sino a sabato 8 gennaio, dalle 9 alle 14:00.

“Molto bene i primi due giorni”, spiegano gli addetti EGEA. “Ora bisogna continuare e affrettarsi ad andare a ritirare il kit – spiega il Sindaco Valerio Urso -. Invito tutti a recarsi il più presto possibile nell’ufficio temporaneo EGEA, sia residenti che proprietari di seconde case”.

La video registrazione dell’incontro informativo per le utenze domestiche avvenuto in live streaming nei giorni scorsi è disponibile online (https://www.youtube.com/watch?v=V2dUB63WbNY).

Tutte le informazioni sul nuovo sistema di raccolta differenziata sono disponibili sul sito del Comune di San Bartolomeo al Mare https://bit.ly/3IqlpNa