Tre diversi appuntamenti natalizi in programma domani, giovedì 23 dicembre a Tortona.

Alle ore ore 18 al Teatro Civico va in scena IL GRUFFALO’ musical per grandi e piccini; alle ore 21 al Teatro Mater Dei CONCERTO DI NATALE con Officine Musicali e cori dell’Associazione Paolo Perduca e sempre alle 21 ma all’abbazia Rivalta Scrivia NATALE IN MUSICA concerto con i Solisti della Compagnia Lirica della tenuta Cravina diretti dal maestro Umberto Battegazzore.

Il giorno della Vigilia di Natale e anche durante le Feste natalizie continueranno a rimanere accese le belle luminarie natalizie di Tortona dove é possibile fare self e fotografie davvero uniche, approfittatene.