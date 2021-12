Continuano e si intensificano i controlli sul territorio Tortonese, novese ed acquese da parte di Gestione Ambiente per identificare il maggior numero di “trasgressori” che abbandonano rifiuti, deturpando il decoro urbano e creando impatti ambientali negativi. E i frutti si vedono.

Gli ultimi “furbetti” individuati nei primi giorni di dicembre, sono due e sono stati multati in modo pesante per aver abbandonato incivilmente e impropriamente rifiuti sul suolo pubblico.

L’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo, ha immediatamente sanzionato con una multa di 50 euro il trasgressore, un cittadino residente a Novi Ligure, mentre violava le norme dell’Ordinanza dirigenziale n. 122 del 07/05/2007: abbandonava rifiuti non differenziati su suolo pubblico in via Basso altezza civico 5 nel Comune di Novi Ligure.

Successivamente un cittadino residente ad Acqui Terme ha violato l’Art. 46 del Regolamento Consortile abbandonando rifiuti urbani sul suolo pubblico in località Strada per Mantovana altezza incrocio Cascina rossa nel Comune di Predosa. L’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo, dopo gli opportuni accertamenti, ha sanzionato il trasgressore con una multa di 100 euro.

“Ricordiamo – dicono a Gestione Ambiente – che non alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi; Gestione Ambiente offre anche due servizi GRATUITI: i Centri di raccolta dove poter conferire i rifiuti urbani differenziabili e, per gli ingombranti, il servizio di ritiro sotto casa su prenotazione (per info: www.gestioneambiente.net, Numero Verde 800.085.312).”