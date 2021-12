Si intitola “La mia lingua canti le tue parole” e sono commenti alle letture feriali del Tempo Ordinario (Anno II) del vescovo di Tortona Guido Marini. Illibro di Effatà Editrice é uscito in questo mese

Per ogni giorno feriale del tempo ordinario pari (II), il vescovo di Tortona, già maestro delle cerimonie liturgiche del Papa, offre una meditazione sulla prima lettura e il vangelo della messa del giorno.

Commenti che scaturiscono dalla preghiera e conducono alla vita in Cristo. Un valido sussidio per la preghiera personale sulla Parola di Dio e per chi prepara le omelie.