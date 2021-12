Dramma in Alessandria per un incendio in ad una scuola di musica che si è sviluppato questa mattina all’interno di una scuola di musica in via Arnaldo da Brescia. La vittima, morta carbonizzata, secondo quanto emerso ha 55 anni ed è insegnante di musica.

L’incendio ha interessato un locale posto al secondo piano della palazzina.

Le fiamme si sono propagate fino al tetto e solo il tempestivo intervento ha evitato che il rogo si estendesse alle abitazioni vicine.

Nell’incendio risulta coinvolto anche un uomo trasportato in ospedale per ustioni, ed una donna deceduta.

Le cause in fase di accertamento, sono al vaglio degli organi competenti.

Sul posto sono intervenuti, 118, Polizia di Stato, Polizia Scientifica, Polizia Locale.