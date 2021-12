Ci sarà anche Giancarlo Barbara, cabarettista, musicista, cantante e attore, protagonista di manifestazioni televisive come “Zelig”, “Central Station” e “Colorado”,sarà l’evento principale della diciassettesima edizione di “Disturbi di Natale” che si terrà domenica 19 dicembre, in piazza Italia, a Pozzolo. Organizzata dal “Forum giovani” di Pozzolo, avrà inizio alle ore 20. Notevole il programma che prevede la distribuzione di cioccolata calda, panettone, caldarroste e di regali per i bambini più piccoli partecipanti.

Alle ore 21.15 tombolata di Natale con omaggi natalizi ai vincitori. A seguire lo spettacolo di Giancarlo Barbara, showman siciliano nato a Cuneo, figlio d’arte nella musica. Giovanissimo, ha cominciato a rivelare la sua passione per il pianoforte, la chitarra e il canto senza trascurare la sua incontenibile comicità.

Nelle sue esibizioni si diverte a raccontare il rapporto col cinema e soprattutto con la musica, svelando la sua predilezione per il rock.

Interagisce con il pubblico coinvolgendolo nel racconto di storie che prendono vita sul palco grazie alla sua mimica. Racconta la sua vita e quella della gente comune che, a volte, diventa uno dei suoi trailer.

Tra una scena e l’altra si esibisce con la chitarra, per giocare con le canzoni più famose degli ultimi anni e coinvolgere gli spettatori in rivisitazioni musicali, parodie e brani inediti.

Giancarlo Barbara ha anche recitato in un episodio della serie televisiva “Il Commissario Montalbano” e nel film “Ti stimo fratello” di Giovanni Vernia.

Si potrà assistere allo spettacolo, che sarà reso ancora più suggestivo con le illuminazioni natalizie predisposte dai commercianti del paese e con l’albero di Natale inaugurato l’8 dicembre, con l’osservanza delle norme dettate per fronteggiare il Coronavirus.

Nello stesso fine settimana, sabato con inizio alle ore 21 e domenica alle ore 17.30 spettacolo dell’Associazione sportiva dilettantistica di pattinaggio artistico “Aurora” la quale riprende una iniziativa che ha avuto parecchio successo negli anni prima della emergenza sanitaria. Al pattinodromo verrà presentato “The Greatest Show!” che condurrà gli spettatori in un bellissimo e divertentissimo viaggio tra cabaret americano, folies bergère parigine, varietà italiano e tradizione circense. Necessaria la prenotazione e l’esibizione del green pass rafforzato per poter partecipare alla manifestazione.

