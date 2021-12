La città di Tortona accende la magia del Natale con le voci dell’Ensemble Vocale Ambrosiano che interpreteranno le più celebri e amate canzoni natalizie, durante un evento speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie che si terrà il 12 dicembre alle 18 in Cattedrale.

L’evento, organizzato dal Perosi Festival e dal Comune di Tortona nell’ambito del protocollo d’intesa “Perosi 60″, torna a rallegrare il periodo dell’Avvento dopo un anno di pausa dovuta alla pandemia.”Siamo lieti di offrire a tutti, grandi e piccoli, ma soprattutto ai bambini e alle famiglie del territorio un’occasione in più per rivivere le emozioni del Natale con trasporto e una sorta di ritrovata normalità- spiega don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival- Stiamo ancora vivendo un periodo di difficoltà, ma non possiamo dimenticare i segni di un Natale in lockdown come quello dello scorso anno.”

L’Ensemble Vocale Ambrosiano sarà per l’occasione composto da oltre 50 elementi, tra adulti e bambini. Il coro è stato fondato ed è diretto dal Maestro Mauro Penacca, docente esperto di didattica musicale con un’intensa attività concertistiche che lo porta ad esibirsi sui più prestigiosi palchi d’Italia ed Europa.

Il coro E.V.A ha all’attivo oltre 300 concerti ed un organico di circa 70 elementi, mentre i piccoli Musici Cantori, dove si formano le voci bianche dell’ensemble, hanno già conquistato l’interesse di diverse realtà collaborando con artisti come Malika Ayane e i Boomdabash e partecipando a trasmissioni televisive come Italia’s Got Talent.

Il progetto si pone l’obiettivo di divulgare la musica come valore culturale, ricreativo e di promozione sociale, soprattutto tra i più giovani. Una mission perfettamente in linea con il Perosi Festival che, insieme al Comune di Tortona, ospita L’Ensemble per la seconda volta.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Non è necessaria la prenotazione, ma per maggiore sicurezza è possibile riservare i posti tramite messaggio su WhatsApp al numero 393 940 3564.

All’ingresso, gli adulti dovranno esibire il Green Pass come da disposizioni di legge.