Il Comune di Bordighera informa che, in occasione della manifestazione BordiChristmas in programma domenica 19 dicembre a cura di Confcommercio, il Comandante della Polizia Municipale ha firmato un’ordinanza temporanea con le seguenti disposizioni a tutela della sicurezza urbana.

Domenica 19 dicembre 2021, dalle ore 6.00 alle ore 21.00.

· Divieto di sosta conrimozione forzata in Via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Pasteur e P.za Mazzini (inclusa); Via Romana, lato sud; Via Tumiati; Via Libertà; Via 1° Maggio, dall’intersezione con Via dell’Umorismo e Via Vittorio Emanuele; Via delle Poste; Corso Europa, lato sud dall’intersezione con Corso Italia a quella di Via Pelloux da adibire a capolinea dei bus urbani; Piazza Mazzini; in Via Aurelia, tratto compreso fra Via Arenella e Via Pesaro; in Piazza E. Libertà (lato ponente); in C.so Italia (nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e C.so Europa).

Domenica 19 dicembre 2021, dalle ore 07.00 alle ore 21.00.…· C hiusura al traffico nelle seguenti località, con esclusione dei mezzi di Polizia, Soccorso e Protezione Civile: Via Vittorio Emanuele; Via al Mercato; Via Libertà; Piazza Garibaldi (si potrà accedere …

… (escluso aventi diritto); Piazza E. Libertà (lato ponente) escluso il servizio taxi che dovrà accedere ed uscire da Via S. Antonio; C.so Italia (nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e C.so Europa).

· Doppio senso di circolazione in Via 1° Maggio, nel tratto compreso tra la chiesa Anglicana e la Via Vittorio Emanuele, in Via S. Antonio, in Via delle Poste.

· Inversione di marcia in:

– Via Ginestre (da ponente verso levante);

– Via Villafranca (da levante a ponente);

– Via A. Moro (da levante a ponente), da Via G. Rossi a Via Bigarella;

– Via Acapulco (da levante a ponente), da via C. Balbo a Via Roseto.

Il traffico veicolare sarà deviato sul seguente percorso:

– direzione Ventimiglia: P.zza Valgoi, C.so Europa, Via Piave, Via Tumiati, Via Romana;

– direzione Ventimiglia, per autobus ed autocarri: P.zza Valgoi, C.so Europa, Via Piave, Viale F. Rossi (con obbligo di precedenza a destra), P.za De Amicis, Via Romana, Via Cesare Augusto, Via Cagliari, Via degli Amici, Via Aurelia;

– direzione Sanremo: Via Aurelia, Via Pasteur, Via Romana, Via Tumiati, Via Piave, C.so Europa, P.zza Valgoi;

– direzione Sanremo per autobus ed autocarri: da Vallecrosia = Via Col. Aprosio – Via Roma – Via Romana; da Bordighera = Via C. Augusto, Via Degli Ulivi, Via Romana, Via Tumiati, Via Piave, C.so Europa, P.zza Valgoi.

Lo spostamento delle fermate dei bus di linea lungo il percorso di deviazione sarà a carico della Riviera Trasporti.

Si precisa che nell’area della manifestazione, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, sarà in vigore il divieto di transito assoluto a tutti i veicoli ad accezione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine, Protezione Civile e Ditta Robotti per il posizionamento dei dissuasori statici. Le auto in possesso di CUDE potranno transitare sotto scorta del personale della Polizia Locale; residenti e possessori di garage ed autorimesse non potranno accedere nell’area della manifestazione. La viabilità sarà riaperta alle ore 21.00.

Inoltre, sempre nell’area della manifestazione dalle ore 07.00 alle ore 21.00, gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande e del commercio in sede fissa e/o su aree pubbliche, nonché le attività artigianali che vendono o somministrano prodotti confezionati in bottiglie di vetro e/o lattine non potranno cedere a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori in vetro e/o lattine, al fine di evitare possibili danni a cose e persone. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori idonei e la mescita ai tavoli; è altresì è vietato il semplice possesso, da parte di privati, in pubblico, di bottiglie e/o lattine su tutta l’area della manifestazione.

Prescritto, infine, l’utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti in tutta l’area adibita alla manifestazione e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento