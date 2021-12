Dopo il rinvio di settimana scorsa, si recupererà giovedì 23 dicembre, il terzo e ultimo appuntamento di Dante al cinema. La Divina Commedia nell’immaginario cinematografico.

Si scoprirà, con Simone Spoladori, quanto e come la terza cantica della Commedia abbia influenzato il cinema mondiale. Durante l’incontro si seguirà un itinerario che porterà dalle origini della settima arte fino ai giorni nostri, e dagli adattamenti diretti (Il Paradiso prodotto dalla Helios Film nel 1911), fino alle reinvenzioni più fantasiose e inaspettate, da classici come La vita è meravigliosa di Frank Capra (1946) a film di ricerca come O somma luce di Jean Marie Straub (2010).

Simone Spoladori è un esperto di cinema e di media digitali. Laureato in Lettere e laureando in Psicologia all’Università di Pavia, è docente al corso di Design della comunicazione allo Ied di Milano. È critico cinematografico per il quotidiano americano La voce di New York e collaboratore di DinamoPress e Doppiozero; ha pubblicato per la casa editrice Le Mani il libro Tim Burton – Il paese gotico delle meraviglie, monografia sul regista americano. Scrive sceneggiature e soggetti per il cinema, la tv e il teatro.

Si ricorda, infine, che durante le festività natalizie la Biblioteca Civica rimarrà chiusa venerdì 24 e 31 dicembre e sabato 25 dicembre e 1° gennaio, mentre nelle altre giornate rispetterà il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Per informazioni: 0142 444246 o bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.

