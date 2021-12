Con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 5 milioni di euro la Regione sostiene le aziende agricole piemontesi che intendono investire in attività complementari a quelle agricole, nello specifico nella realizzazione di agriturismo, fattorie didattiche e sociali, e trasformazione dei prodotti agricoli aziendali in prodotti alimentari quali ad esempio birra, gelati, pane e prodotti da forno.

Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa, permette infatti l’attivazione del bando 2021 sulla misura 6.4.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 rivolto alle aziende per la creazione e sviluppo di attività extra-agricole: si tratta di interventi di ristrutturazione di edifici e acquisto attrezzature per la realizzazione di agriturismo, di fattorie didattiche e di fattorie sociali, per attività di pet -terapy e l’inserimento socio lavorativo dei soggetti che appartengono alle fasce deboli. Il bando permette inoltre di richiedere contributi per la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali in prodotti alimentari non inclusi dalla Unione Europea nell’elenco dei prodotti agricoli (Allegato 1 del Trattato UE).

“Il bando offre alle aziende agricole piemontesi l’opportunità di diversificare la propria attività oltre alla produzione agricola, e quindi di investire nella realizzazione di agriturismo e di servizi alla comunità, come nel caso delle fattorie didattiche e sociali, sempre più apprezzate dai cittadini”, sottolineano il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore regionale Marco Protopapa.

Il bando verrà pubblicato entro la fine di dicembre, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e sarà disponibile sul sito internet www.regione.piemonte.it nella sezione Bandi e nell’Area tematica Agricoltura.