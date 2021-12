Dal 1° gennaio 2022, nei Centri di raccolta di Gestione Ambiente e nei contenitori sparsi sul territorio si potranno conferire all’interno di sacchi chiusi gli abiti usati anche non in buono stato, come indumenti, scarpe, accessori, biancheria per la casa e prodotti tessili puliti e asciutti (non devono, quindi, essere macchiati, impregnati di olio, di grasso, etc.).

Non si può conferire materiale bagnato perché ammuffisce e risulta irrecuperabile.