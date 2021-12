Saranno ben 14 gli eventi organizzati per il Natale dal Comune di Castelletto Monferrato in collaborazione con le associazione del paese.

I festeggiamenti natalizi inizieranno domenica 5 dicembre con la ricorrenza del Santo patrono di San Siro, per poi continuare il giorno dell’immacolata mercoledì 8 dicembre con le accensione delle luminarie in piazza Astori con divertimento, musica, cioccolata calda per i più piccoli e con vin brûlé per gli adulti. Si andrà avanti domenica 12 dicembre dove dopo la messa in ricordo delle vittime del COVID19, alle ore 12:00 si terrà l’inaugurazione della mostra “Castelletto in Arte” presso la sala Consiliare municipale, che rimarrà aperta al pubblico fino a giovedì 23 dicembre. Tra gli artisti più famosi sicuramente il castellettese Orazio Quebella, pittore di fama internazionale stante le sue innumerevoli pubblicazioni in diversi paese europei. La manifestazione natalizia denominata “Territorio è Cultura”, continuerà con la presentazione del libro di Simonetta Gorsegno dal titolo “Horn please Viaggi nel paese dei Mharaja”, mercoledì 15 dicembre alle ore 21:00 presso i locali Soms di Castelletto Monferrato. Si continua sabato 18 dicembre alle ore 20:00 con la tradizionale cena di Natale dell’Avis di Castelletto denominata “Aspettando il Natale” presso l’area attrezzata di Giardinetto. Sempre sabato 18 dicembre alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Siro si terrà il primo concerto di Natale della kermesse 2021 a cura dell’Accademia Monferrato, associazione di musica e danza di Castelletto Monferrato. Evento clou DOMENICA 19 dicembre con l’apertura del Mercatino di Natale dalle ore 8:30 in piazza Astori, con la presenza di numerosi banchi e momenti di svago e divertimento per grandi e piccini. Si proseguirà nella serata di domenica 19 dicembre con il secondo concerto di Natale a cura dell’Aido sez. di Castelletto e San Salvatore Monferrato. Infatti dalle ore 21:00 presso la Chiesa di San Siro, il gruppo musicale “Le Note sui Registri” renderà ancor più magica la giornata con le più classiche canzoni di Natale. Martedì 21 dicembre alle ore 21:00 presso il Circolo Ricreativo Giardinetto si terrà la presentazione del libro di Massimo Brusasco “Le Mani del Mago, Sergio Viganò il massaggiatore dei Campioni”, che vedrà la presenza dello stesso Viganò per una serata dedicata allo sport professionistico. Si chiuderanno i festeggiamenti con un grande evento teatrale giovedì 23 dicembre dalle ore 21:00 presso l’area attrezzata Avis di Giardinetto, con il Musical “Aladdin e la lampada magica” a cura della Compagnia teatrale “Astra”.