Decisamente sopra ogni aspettativa l’adesione a Tagliamo per Bene, il progetto di raccolta solidale dicapellilanciato da Azzurro Donna di Tortona. Dopo quattro mesi e quasi a metà del suo percorso, ben 43 donne hanno donato dai parrucchieri le loro trecce, raccolte poi dalle volontarie della Consulta delle Associazioni di Volontariato del tortonese e conservate nei locali della Caritas Diocesana e dell’Unicef. Tante adulte, ma anche molte bimbe, hanno aderito all’iniziativa con grande slancio, regalando un po’ di loro stesse per aiutare altre donne malate, donando una parrucca.

A Natale è quindi più che mai doveroso da parte di Azzurro Donna ringraziare tutte le generose donatrici che in questi mesi, e nei prossimi, sceglieranno di compiere un gesto così significativo. Da donna a donna, sappiamo quanto tagliare i propri capelli non sia mai un atto che si affronta con leggerezza. E che quindi diventa ancora più prezioso, proprio perché fatto nella consapevolezza di poter aiutare un’altra donna in difficoltà.

Un sentito grazie è indirizzato anche ai saloni di acconciature di Tortona aderenti al progetto: il loro impegno nell’offrire un taglio gratuito non è mai venuto meno, anche nei giorni di grande affluenza. Abbiamo anche ricevuto 1 parrucca organica, ulteriore testimonianza della volontà di partecipare all’iniziativa, con tutte le risorse possibili.

Questo coinvolgimento generoso ci ha condotto a questo inaspettato e sorprendente risultato. Si è creata una vera catena di solidarietà nella nostra città, e ne siamo commosse e orgogliose. Nei prossimi mesi vi terremo aggiornati sugli sviluppi del progetto che, ricordiamo, andrà avanti fino a fine giugno 2022.

Azzurro Donna Tortona