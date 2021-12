Saranno le patologie gastrointestinali pediatriche il focus della diretta del 16 dicembre in cui il Dr. Alessio Pini Prato, Direttore di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, spiegherà in maniera semplice e innovativa le attività di ricerca della Unit Disease “Centro Bosio” insieme ai due giovani artisti Lele Gastini ed Elena Zecchin, che hanno disegnato le parole della ricerca, e ad Annalisa Roveta, dirigente biologa che coordina le unità di ricerca che afferiscono al Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione, diretto da Antonio Maconi.

L’appuntamento, in diretta a partire dalle ore 17 sui social dell’Ospedale di Alessandria, vuole approfondire le attività di ricerca condotte dalla Unit che è stata istituita nel 2019 con l’obiettivo di creare un team multidisciplinare articolato fra chirurghi, internisti, radiologi, patologi e personale infermieristico in grado di affrontare tutte le malattie gastrointestinali che possono interessare il paziente pediatrico. Il Centro Bosio è riferimento a livello nazionale e internazionale per molte patologie, fra le quali la celiachia, le malattie infiammatorie croniche intestinali, le malformazioni anorettali, il morbo di Hirschsprung e le dismotilità intestinali. Costituisce infatti centro SIGENP per le malattie gastroenterologiche pediatriche, centro di riferimento per la malattia celiaca, area di eccellenza per le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) pediatriche, centro di riferimento regionale per la nutrizione enterale e parenterale domiciliare (Centro NAD), centro di eccellenza europeo per il trattamento delle malformazioni anorettali (in ARM-Net dal luglio 2018) e centro di riferimento nazionale per la malattia di Hirschsprung e le dismotilità intestinali.

Inserito all’interno del Presidio Infantile “Cesare Arrigo” dell’Ospedale di Alessandria, facente parte della rete dei 13 ospedali pediatrici italiani AOPI, il Centro Bosio conferma il deciso orientamento scientifico della struttura e la sua intenzione alla superspecializzazione, elementi sottolineati anche dalla candidatura quale full member degli ERN (European Reference Network) e dalla collaborazione con altri centri nazionali (Meyer, Gaslini, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) e internazionali (Ospedale Sant’Andrea di Mosca, Royal Hospital for Sick Children di Melbourne e Great Ormond Street Hospital di Londra).

Dalla sua istituzione, la Unit conta all’attivo 53 articoli pubblicati su riviste internazionali peer reviewed riguardanti le patologie digestive pediatriche, numerose partecipazioni a congressi nazionali e internazionali, nonché 30 studi attivati e 9 progettualità sottomesse a bandi ricerca finanziata

L’iniziativa “Le parole della Ricerca”, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube aziendali, si inserisce all’interno dei percorsi di alfabetizzazione sanitaria che l’Ospedale di Alessandria, in rete con diversi partner, sta portando avanti in un’ottica di semplificazione del linguaggio scientifico e di empowerment del cittadino. Un progetto che durante la Settimana della Ricerca si è trasformato prima in una mostra diffusa in Via San Lorenzo, grazie all’adesione di 22 negozi che hanno ospitato altrettante parole chiave relative alle diverse linee di ricerca aziendali, poi in parte della mostra “La ricerca per immagini” ospitata alla Biblioteca Civica, e ora grazie all’iniziativa “Natale ai giardini” accomuna le diverse casette in legno.