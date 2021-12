Appuntamento domani sera in sala Pessini (in piazza Vittorio Veneto a Castelnuovo Scrivia), venerdì 17 dicembre alle ore 21, per la presentazione nell’ambito della rassegna “Il Dicembre dei libri” dell’ultimo lavoro di Federico Fornaro: 2 giugno 1946. Storia di un referendum (Bollati Boringhieri, 2021).

Il libro affronta il passaggio istituzionale con cui l’Italia passò dalla monarchia alla repubblica, concludendo una lunga transizione dal fascismo alla democrazia, iniziata il 25 luglio 1943. Per la prima volta nella storia d’Italia le donne poterono votare al pari degli uomini e ventuno di loro furono elette all’Assemblea Costituente.Come ha scritto Piero Calamandrei: «Mai nella storia è avvenuto, né mai ancora avverrà che una repubblica sia stata proclamata per libera scelta di popolo mentre era ancora sul trono il re».

Dalla dittatura alla repubblica: si tratta di una fase complessa e contraddittoria, che l’autore rilegge alla luce del dibattito sulla questione istituzionale e del controverso approdo alla scelta referendaria, oltre che analizzando la competizione tra gli alleati inglesi e americani per l’egemonia sul Mediterraneo.Presenterà l’autore e dialogherà con lui Piero Bottino giornalista de La Stampa. Obbligo di green pass per l’accesso alla sala.