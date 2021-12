Quello verrà inaugurato ai primi di dicembre è un nuovo spazio che puntoacapo Editrice apre nella splendida Sala convegni dell’Associazione Commercianti di Novi, in Viale A. Saffi 55. Si tratta di una sala convegni di 30-40 posti, ben attrezzata e adattissima quindi per organizzare letture, presentazioni, incontri ecc.

La rassegna, intitolata INVERNO D’AUTORE, prevede diversi appuntamenti e prenderà il via con una prima fase di tre incontri. Si aprirà il 2 dicembre (ore 18,00) con la presentazione del nuovo libro della poetessa novese Cecilia De Angelis, La lentezza del fiume era cinematografica: una scrittura modernissima, che il Prefatore Marco Berisso definisce “uno scorrere lento di diapositive che va attraversato senza soffermarsi sui particolari, sui singoli quadri, sulle singole poesie e facendosi trascinare semmai da quella specie di neghittosa inerzia che contraddistingue persino la sostanza metrica di questi versi, trascinati spesso con noncuranza quasi prosaica in lunghe fila di sillabe e poi magari di colpo, andando a capo, frammentati in nuclei di una, due o tre parole al massimo.” Dialogherà con la poetessa Emanuele Spano.

Seguirà il 9 dicembre (ore 1800) l’incontro con cinque poeti che apriranno il proprio “laboratorio poetico”, leggendo e commentando propri testi: Roberto Chiapparoli, Mauro Ferrari, Raffaele Floris, Alessandra Paganardi ed Emanuele Spano.

Il primo blocco si completerà il 16 dicembre (ore18,00) con la presentazione dello splendido giallo di Marco Zambelli, Fine corsa, un vero e proprio “libro di Natale”, che sta concorrendo per la trasformazione cinematografica e che sarà introdotto da Mauro Ferrari.

Con l’inizio del nuovo anno, il progetto si svilupperà ulteriormente con nuovi appuntamenti.