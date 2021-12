Come annunciato a inizio mese, dal 1° gennaio 2022 sarà attivo anche a Casale Monferrato il servizio di primo intervento veterinario; iniziativa resa possibile grazie all’accordo di collaborazione tra il Comune e l’associazione Ambulanze Veterinarie Onlus.

Un accordo che prevede da parte dell’associazione di offrire gratuitamente a tutti i cittadini residenti in città i servizi di primo soccorso, di trasporto e di riconsegna dell’animale per i casi di emergenza (sono quindi escluse dalla gratuità le visite ambulatoriali programmate o di routine).

Nel caso in cui venga richiesto il trasporto del proprio animale in altra struttura veterinaria o dal proprio medico veterinario di fiducia distante oltre i 20 chilometri, tra andata e ritorno, dall’ambito territoriale della richiesta, l’Associazione richiederà al cittadino un rimborso spesa per i chilometri eccedenti.

Dal 1° gennaio sarà a disposizione dei cittadini il numero 331 4824724 che, grazie a una voce guida, metterà a disposizione, 24 ore su 24, mezzi adatti allo scopo e personale debitamente formato. I mezzi saranno posteggiati nella sede della Protezione Civile.

«Il servizio – ha spiegato l’assessore Luca Novelli – sarà attivo, in via sperimentale, per un anno ed è rivolto esclusivamente ad animali domestici aventi un proprietario, quindi i volontari non effettueranno cattura di cani e gatti vaganti o rinvenuti ammalati o vittime di incidenti: tutte casistiche per cui esistono già servizi dedicati».

