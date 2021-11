Inaugurerà martedì 23 novembre 2021 alle ore 11.30 la mostra Tra Inferno e Paradiso che presenterà una selezione di opere del pittore Paolo Novelli.

La mostra è organizzata dall’Istituto Comprensivo “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza in collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali del Comune.

Nell’ambito del Museo di Arte Partecipata, promosso presso il complesso scolastico, l’Istituto ha acquistato oltre cento opere del pittore casalese che per la prima volta saranno esposte in città.

Nello spazio del Centro Comunale di Cultura saranno in mostra le illustrazioni che Novelli ha dedicato ad alcune opere letterarie quali la Divina Commedia, in omaggio ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ad Alice nel Paese delle meraviglie dello scrittore inglese Lewis Carroll e a Pinocchio di Carlo Collodi. L’ultima sezione della mostra presenterà un’attenta selezione di immagini ispirate al Kamasutra.

Nelle opere proposte in questa rassegna domina un’atmosfera da sogno, quasi sospesa nell’attesa di un evento, in cui i soggetti sembrano fluttuare in un mondo fantastico popolato da elementi decorativi reiterati come pattern grafici. La grande sapienza compositiva si unisce all’innata dote narrativa che Novelli mette in campo in queste immagini/racconto.

La mostra sarà anche l’occasione per la campagna Un quadro solidale. Si potranno, infatti, acquistare i dipinti esposti e, per ogni quadro venduto, 10 euro saranno devoluti all’Associazione San Vincenzo de Paoli di Valenza.

Per acquistare le opere sarà necessario rivolgersi alla segreteria dell’ I.C. Paolo e Rita Borsellino telefonando allo 0131 941206.

Note biografiche

Paolo Novelli è nato a Casale Monferrato, città dove vive e dipinge ancora oggi. Dopo gli studi al Liceo Artistico si laurea in Architettura a Torino. Concluso il suo percorso formativo intraprende l’attività didattica insegnando nella scuola secondaria senza mai interrompere l’attività creativa. Oggi si dedica completamente alla pittura.

Per informazioni:

tel. 0131 949286

email: biblioteca@comune.valenza.al.it

Orari di apertura:

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30 / 15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì: 9.00-12.30

sabato: 9.00-12.00

N.B. L’ingresso alla mostra sarà consentito solo ai possessori di Green Pass e sarà necessario indossare la mascherina.