Al bel parco della Lucciola di Tortona, graziosa area giochi vicino al centro storico, piccolo gioiello che tanti potrebbero invidiarci, manca un presidio. L’area verde, come molte altre sul territorio comunale viene chiusa e interdetta al pubblico durante ore notturne, ma i vandali, purtroppo entrano ugualmente in azione: hanno reso inservibili i servizi igienici e recentemente distrutto anche il cartellone che vedete in alto che a luglio era integro.

La situazione preoccupa il Comune che sta cercando un gestore.

“Dopo la rinuncia alla gestione dell’area da parte del Centro Sociale Anziani avvenuta alcuni anni fa – dice l’assessore Mario Galvani – è venuto a mancare il costante presidio. Tuttavia si è provveduto a periodiche pulizie, alla manutenzione dei giochi ed alla apertura e chiusura dell’area: attività svolte utilizzando le ordinarie risorse. Sarebbe quanto meno opportuno che qualche associazione si facesse carico della gestione. Il parco della Lucciola è aperto tutto l’anno, come tutti gli altri parchi della città – prosegue Galvani – la scorsa primavera è stata eseguita la potatura delle siepi e il taglio della vegetazione. Durante l’anno, come in tutti gli altri parchi sono stai eseguiti interventi di pulizia, di rimozione delle erbe infestanti ed in questo particolare periodo sono stati eseguiti n. 3 interventi di rimozione foglie, ultimo dei quali il 19/10. I giochi presenti all’interno del parco non presentano particolari problemi, fermo restando che nell’ottica di riqualificazione degli stessi nell’autunno dell’anno in corso, tempo permettendo, o nella prossima primavera gli stessi saranno oggetto di totale nuova verniciatura. La recinzione nei pressi del cancello d’ingresso è stata sistemata.”