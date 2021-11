Giovedì e venerdì la macchina spazzatrice per la pulizia delle strade in via Giuseppe di Vittorio passa ad effettuare la pulizia della strada alle cinque del mattino: giovedì in un senso e venerdì nell’altro. Il problema a detta degli abitanti è che in questa strada ci sono moltissime persone che abitano al piano terra con degli animali he vengono puntualmente svegliati e si mettono ad abbaiare.

Nel silenzio della notte ogni rumore viene amplificato e così anche quello che durante la giornata potrebbe sembrare un normale rumore della macchina spazzatrice rimbomba nelle strade e quando passa troppo vicino alle abitazioni per pulire, a detta di alcuni le fa vibrare e nel silenzio notturne tutto sembra assordante.

Gli abitanti hanno protestato e si sono già rivolti al Comune per cercare di capire se sia possibile modificare gli orari della pulizia.