Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, appuntamento che anche quest’anno il Comune di Tortona intende onorare con una serie di iniziative mirate a sensibilizzare la cittadinanza su questo importante tema, troppo spesso, purtroppo, al centro delle cronache.

Gli eventi si svolgeranno nella settimana dal 22 al 27 novembre e saranno realizzati in collaborazione con il CISA, MEDEA Centro antiviolenza di Alessandria, l’ASL AL, l’associazione Prassagora.

Lunedì 22 novembre alle ore 11, presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” in via Mirabello 1, si svolgerà la presentazione della campagna informativa “non restare in silenzio… chiedi aiuto!” realizzata dalla Compagnia Carabinieri di Tortona in collaborazione con Comune e CISA, e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. All’incontro-conferenza stampa parteciperanno il Sindaco Federico Chiodi, il Capitano Domenico Lavigna Comandante della Compagnia Carabinieri di Tortona e l’Assessore comunale ai Servizi Sociali Marzia Damiani.

Mercoledì 24, sul canale YouTube della Biblioteca Civica di Tortona, nell’ambito della rubrica “Accadde Oggi” curata da Maria Pia Lenzi, saranno trattati libri e video legati al tema della violenza sulle donne.

Giovedì 25 alle ore 11, nel cortile della ex Caserma Passalacqua, sarà inaugurata la “panchina rossa”, simbolo delle vittime della violenza di genere, realizzata in collaborazione fra Comune, CISA, MEDEA e il Consultorio famigliare dell’ASL AL.

Sabato 27 alle ore 15, in Biblioteca, si terrà infine uno stage di difesa personale femminile organizzato dalla ASD Future Fight Team-Munera, con l’intervento “Come affrontare la paura” di Elisabetta Chiodi dell’associazione Prassagora (40 posti disponibili, prenotazioni alla mail didatticapoloculturale@comune.tortona.al.it oppure tel. 0131864444).