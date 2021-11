Sabato 6 novembre alle ore 18.00 l’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato (Via Torino 69, Ovada, AL) ospiterà un incontro dedicato al ruolo della donna nel mondo del vino e nella storia. Interverranno Cinzia Montagna, giornalista e autrice del libro “Donne fuori dalla Storia – Voci di un Monferrato da scoprire”, edito dal Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato, Emiliana Conti, Presidente del Circolo, e Roberta Lanero, sommelier e componente del Coordinamento Nazionale dell’Associazione “Le donne del vino”, che tratterà del tema “Progetti e obiettivi futuri dell’associazione”.

Cinzia Montagna, anch’essa socia dell’Associazione “Le donne del vino”, si occupa come giornalista di comunicazione e pianificazione di progetti di valorizzazione territoriale, collaborando dal 2007 con Club di Papillon di Paolo Massobrio in “Golosaria tra i castelli del Monferrato” e dal 2015 con Patrizio Roversi come autrice di produzioni video e televisive quali “Slow Tour Padano” in onda nella sua seconda serie su Rete4 il sabato alle 15,35 dallo scorso 23 ottobre.

Nei suoi libri, oltre a quelli saggistici, Cinzia Montagna punta alla divulgazione di vicende poco note della storia e di figure spesso considerate minori, ma in realtà decisive nello svolgersi degli eventi. La chiave scelta è quella del romanzo e del racconto storico, dove vengono narrate vicende verosimili in un contesto documentato. I personaggi protagonisti sono in particolare quelli femminili e proprio a un personaggio femminile che visse nel ‘200 nell’area di Ovada, a Tagliolo Monferrato, l’autrice ha dedicato uno dei nove racconti di “Donne fuori dalla Storia”. Si tratta della badessa Astesana operativa nella seconda metà del ‘200 nel convento di Santa Maria di Bano sul Monte Colma. Fu quello il periodo di massimo splendore del complesso monastico, abbandonato due secoli dopo e oggetto dal 2000 di un interessante scavo archeologico.