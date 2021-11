È in programma nel fine settimana il terzo appuntamento del Monferrato Classic Festival, l’evento esclusivamente dedicato ai giovani talenti di musica classica che si svolge tra le più belle e importanti sedi del Monferrato.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, alle ore 17,00 di domenica 21 novembre a esibirsi nell’ex cappella del Castello del Monferrato sarà Diego Lombardi, che proporrà di Chopin: Valzer op. postuma, Polacca in la maggiore, Studio Op 10 n. 12, Studio Op. 25 n. 12, Fantasia improvviso e Scherzo n. 3. Di Brahms, invece, eseguirà due valzer e due rapsodie op 79.

Nato ad Alessandria, Diego Lombardi inizia gli studi pianistici all’età di 12 anni, manifestando sin da subito ottime predisposizioni verso la musica. In breve tempo, dopo un brillante percorso di studi, si diploma al conservatorio Vivaldi di Alessandria col massimo dei voti, sotto la guida della pianista Fiorenza Bucciarelli.

Si è esibito in numerose città, tra cui Alessandria Tortona, Casale Monferrato, Torino, Vercelli, Genova, Rapallo, Mantova, Milano, Asti, Piacenza, Reggio Emilia, Bra, Salò, Vienna, Bratislava e San Felice sul Panaro con repertorio solistico e cameristico.

Ha seguito masterclass e studiato con prestigiosi musicisti tra cui Roberto Cappello, Umberto Santoro, Sabrina Lanzi, Giovanni Bellucci e Acquiles delle Vigne, distinguendosi anche in veste di clavicembalista in formazioni cameristiche barocche (Biografia completa: https://monferratoclassicfestival.weebly.com/mcf-in-corso.html).

Per assistere al concerto di domenica è necessario prenotare dalla pagina del Festival https://monferratoclassicfestival.weebly.com/novembre-2021.html.

Questo il prossimo, e ultimo, appuntamento del Monferrato Classic Festival:

sabato 4 dicembre – ore 16,00

Yuxuan Jin – violino

Vera Cecino – pianoforte

L. van Beethoven Sonata per violino e pianoforte op. 12 n. 1

E. Grieg Sonata per violino e pianoforte n. 2 op. 13

A. Dvorak Sonatina in sol maggiore op. 100

