Fausto Coppi è tuttora vivo nei ricordi di parecchie persone specie fra quelli nati cresciuti tra il tortonese ed il novese. Giancarlo Armano è stato uno fra i fondatori dell’Associazione Fausto e Serse Coppi a Castellania Nominato presidente del Centro di Documentazione nonché accanito appassionato del mondo delle biciclette dei suoi protagonisti: dai meccanici ai campioni

Giancarlo è stata una figura di spiccato rilievo nell’ambito della sfera velocipedistica della nostra provincia.

Ha voluto dar risalto alle terre del campionissimo, in particolare Castellania, quel piccolo centro da dove il grande Fausto Coppi è partito per raccogliere i massimi consensi sportivi, in un periodo post bellico quando ogni cosa, anche la più umile, creava entusiasmo.

Egli s’è messo con impegno, ha creduto nella celebrità del Campionissimo a tutti i livelli, su questo fronte s’è prodigato a sviluppare un progetto accolto all’insegna di valorizzare questo grande figlio del tortonese.

L’intento è riuscito meravigliosamente bene.

Dunque ha dovuto impegnarsi, non poco, ha incontrato difficoltà a tutti i livelli per realizzare questo suo sogno, ad iniziare come cultore dell’ambente.

Il primo passo è stato quello di presentare il territorio al WWF, ovvero World Wide Fund for Nature, tradotto: Fondo Mondiale per la Natura. un’Associazione per valorizzare il territorio .. della quale ne era degno rappresentante,… come Angelo Bottiroli sottolinea.

Egli ha impugnato il suo credo contro il costante inquinamento del torrente Scrivia, un tempo rigoglioso corso d’acqua, in breve divenuto discarica abusiva alla periferia di Tortona e Carbonara Scrivia, con l’abbandono di bidoni lungo il suo cammino.

Le sue lotte per .. la raccolta differenziata.. hanno avuto successo; quando ha iniziato era quasi deriso dai fautori dell’incenerimento dei rifiuti… solamente il 30% degli aveva un riciclo: oggi la Regione punta a raggiungere il 65% di differenziata, per merito delle sue proposte, di primo impatto non gradite. Tutti contro ha avuto, s’è impuntato in prima persona, ha resistito, ha creduto fermamente nelle sue idee, molte delle quali vinte contro tutto e tutti, come Angelo Bottiroli ha ricordato.

Franco Montaldo