L’Amministrazione comunale ha deciso di approvare nei prossimi giorni una delibera che garantirà due ore di sosta gratis nei parcheggi di piazza Matteotti, piazza Addolorata, piazza Orto San Pietro, via XX Settembre, via Cesare Battisti e via Jona Ottolenghi. Un’agevolazione pensata per rendere ai cittadini e ai visitatori lo shopping natalizio più piacevole e limitare i disagi alla comunità, dovuti a modifiche delle aree di sosta del centro cittadino. Il provvedimento partirà il 3 dicembre e sarà valido fino al 31 dicembre 2021.

Sarà obbligatorio esporre il regolare contrassegno previsto dalle normative vigenti e indicare l’orario in cui la sosta ha avuto inizio con esposizione in maniera visibile dall’esterno del veicolo.

«Pensiamo che la gratuità dei parcheggi, in un periodo che rimane pur sempre delicato, possa agevolare i cittadini, i visitatori e gli esercizi commerciali del nostro territorio – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini –. Abbiamo deciso di limitare la gratuità a due ore per favorire la rotazione delle auto in sosta. Da una parte cercheremo di limitare i disagi dovuti agli eventi natalizi che stiamo programmando, dall’altro sarà anche una misura per attrarre un maggiore numero di persone nel centro cittadino. Sarà un Natale molto ricco di eventi e rappresenterà una proposta di svago per tutta la famiglia con tante attrazioni a ingresso gratuito. Siamo certi che questo provvedimento stimolerà tutte le persone a visitare Acqui Terme e il suo centro storico in un periodo magico e suggestivo».