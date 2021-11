Mercoledì 1° dicembre verrà ricordato, a Villalvernia, nella chiesa parrocchiale con una messa alle ore 10 e 30, il 77° anniversario del bombardamento aereo del 1° dicembre 1944, nel quale perirono 114 civili residenti in paese.

In quei giorni si distinsero, tra i soccorritori, anche i sacerdoti ed i chierici orionini, guidati dall’infaticabile don Lorenzo Nicola.

Il Comune di Villalvernia ha ricevuto per questo la Medaglia d’argento al Merito Civile.

Di seguito il discorso fatto lo scorso anno dal Sindaco Franco Persi.

«Buongiorno, grazie per la Vostra presenza.

Le circostanze che ben conosciamo ci costringono a commemorare il 76º Anniversario del Bombardamento del nostro paese nel raccoglimento di una piazza solitaria e silenziosa.

È il nostro voler condividere a farci superare le distanze e l’isolamento.

Questa funzione, per quanto diversa nelle apparenze, non perde di certo il suo profondo significato.

Vogliamo fortemente che il valore del sacrificio dei nostri concittadini, vittime del Bombardamento di quel tragico 1º Dicembre 1944, resti autenticamente impresso nella nostra comunità.

Vogliamo altresì sottolineare la fierezza, la tenacia e l’altruismo dei superstiti nel raccogliere i cocci di una quotidianità crudelmente interrotta.

Valori e comportamenti esemplari, da mantenersi nei tempi…

Abbiamo il compito di tramandare alle nuove generazioni la capacità di amare la propria storia.

Questo ci è stato insegnato dai nostri padri e prima ancora di loro dai nostri nonni.

C’è però bisogno dell’impegno di tutti, c’è bisogno di persone orgogliose e consapevoli di essere eredi di valori morali e civili importanti.

In ultimo, ma non per importanza, desidero portare un saluto ai sopravvissuti alla tragedia e ai loro familiari tutti, ben conoscendo quanto dolorante sia ancora la ferita per le perdite umane subite.

Grazie per l’attenzione.»