Domenica 14 novembre, in occasione del Mercatino dell’Antiquariato al Mercato Pavia, si terranno in città il Farmer Market (che da questo mese si svolgerà in via sperimentale nei giardini Norma Cossetto, l’area pedonale di fronte alla palazzina Liberty del Mercato Pavia), l’edizione straordinaria del mercato ambulante in piazza Castello fino alle ore 14,30 e, in tutto il centro storico, il sempre apprezzato mercatino Doc Monferrato – Tipico & Shopping organizzato da Casale C’è in collaborazione con Botteghe storiche e Io spendo a Casale.