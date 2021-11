A Bordighera al via lunedì 8 novembre i lavori di ripristino del manto stradale in corso Italia, nel trattocompreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa; un nuovo intervento di manutenzione straordinaria che si affianca a quelli già realizzati nella città delle palme e che anticipa i prossimi cantieri per il rifacimento di alcuni tratti di marciapiede e degli asfalti per il centro e le frazioni.

Per consentire le attività è stata disposta, con ordinanza del Comandante del corpo della Polizia Locale, la chiusura di corso Italia nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa dalle ore 9.00 di lunedì 8 novembre fino al termine dei lavori, con istituzione di divieto di transito e sosta. I proprietari di autorimesse, taxi ed aventi diritto, nonché i mezzi di rifornimento ai negozi, potranno accedere o uscire dal tratto interessato con accesso in corso Italia dall’intersezione con via Vittorio Emanuele ad una velocità massima di 10 km/h al fine di non creare pericolo per i pedoni. ​