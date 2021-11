Anche quest’anno il Comune di Tortona organizza diversi appuntamenti per celebrare la festa dell’Unità Nazionale, Giornata delle Forze armate e anniversario della Vittoria che si celebrano il 4 novembre.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 3 novembre alle ore 19 in piazza Duomo, dove sarà allestito un braciere che richiama la “torcia della vittoria” che resterà acceso e presidiato dai volontari delle Associazioni d’Arma tortonesi fino alle 23.Giovedì 4, alle ore 9, in Duomo, sarà celebrata la messa in ricordo dei Caduti; successivamente, alle 10.15 circa, la tradizionale cerimonia presso il monumento in via Bidone, dove sarà deposta la corona d’alloro e si terrà il saluto del Sindaco Federico Chiodi; a seguire, l’alzabandiera effettuato nello spazio adiacente l’ingresso della scuola, a cura delle locali Associazioni d’Arma.

Sempre giovedì alle 18, a concludere le celebrazioni, nella sala del Ridotto del Teatro Civico si svolgerà la conferenza dedicata al “Centenario del Milite Ignoto (1921-2021)” .