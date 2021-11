A Casale Monferrato gli eventi del Natale si inaugureranno ufficialmente alle ore 18,00 di sabato 4 dicembre con l’ormai tradizionale accensione delle luminarie nella centrale piazza Mazzini, il salotto della città. Ad accompagnare l’atteso momento, la magia comica proposta da Magic Endor e Fabio Fazi alle ore 17,30 e il concerto di musica popolare S’nbel po alle ore 18,15.

Il fitto calendario natalizio prevede poi una serie di appuntamenti per tutte le età, a partire dalla sempre apprezzata pista del ghiaccio, che anche quest’anno sarà allestita in piazza Castello, di fronte al Teatro Municipale.

Il Castello del Monferrato, invece, sarà protagonista di mostre, incontri e manifestazioni. Tra le mostre, da segnalare fino al 12 dicembre la collettiva d’arte Mosaico del Circolo culturale Ravasenga, mentre dal 4 dicembre sono in programma diverse esposizioni dedicate al Natale e non solo, come quella dedicata al centenario delle mitiche Moto Guzzi (fino al 19 dicembre) o i percorsi espositivi di Matteo Dossola (fino al 30 gennaio), di Jorrit Tornquist con Claudio Rotta Loria (fino al 30 gennaio) e della Mail Art (fino al 9 gennaio). Dall’8 al 19 dicembre, infine, il Centro Doc Paolo Desana proporrà gli ormai tradizionali presepi nei ceppi di vite.

Le esposizioni saranno visitabili il sabato e la domenica (esclusi 25, 26 dicembre e 1° gennaio) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. La mostra dedicata alla Moto Gozzi, invece, festivi e prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 19,00 e feriali dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Sempre al Castello, sabato 4 alle ore 16,00 ultimo appuntamento con il Monferrato Classic Festival nell’ex Cappella.

Il grande gospel sarà invece il protagonista della serata di martedì 7 dicembre, quando il Sunshine Gospel Choir si esibirà dalle ore 21,00 al Teatro Municipale e sabato 11 e domenica 12 sarà possibile scoprire monumenti e musei grazie a Casale Città Aperta.

Venerdì 10 ore 21,00 e venerdì 17 ore 18,00 spazio alle presentazioni librarie del ciclo Quarta di Copertina al Castello con Alessandra Villasco Damiani (Tulipani a colazione, Sperling & Kupfer) e con Maria Cicconetti e Gino Torchio (Mani che curano, Stefano Termanini Editore), mentre i Concerti Natalizi del Museo Civico, a cura della Monferrato Classic Orchestra, sono in programma per domenica 26 dicembre e giovedì 6 gennaio nella splendida cornice del Salone Vitoli (via Cavour, 5).

Durante tutte le festività natalizie, da non perdere anche gli appuntamenti della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati con eventi e laboratori per i bambini di ogni età.

La Biblioteca Civica Giovanni Canna, infine, proporrà tre conferenze dedicate a Dante e il cinema con Simone Spoladori: dopo l’incontro del 1° dicembre, gli ultimi due sono in programma alle ore 18,00 del 10 e del 15 dicembre.

Tutte le novità e le informazioni sui singoli eventi si possono trovare alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/Natale2021.

Dichiarazioni

Sindaco, Federico Riboldi «Il Natale a Casale Monferrato ritorna alla grande! Luminarie, eventi, mostre, concerti e iniziative per tutte le età. Vogliamo dare un segnale forte di ripartenza, sia alle famiglie sia al commercio. L’invito, quindi, è di trascorrere a Casale Monferrato le festività natalizie, scoprendo, o riscoprendo, le molte eccellenze che abbiamo da offrire».

Vicesindaco con delega alle Manifestazioni, Emanuele Capra e Assessore alla Cultura, Gigliola Fracchia «A Casale Monferrato il Natale è sempre stato sinonimo di qualità, con offerte culturali e di intrattenimento assolutamente da non perdere. E quest’anno, dopo le chiusure forzate di un anno fa, non deluderemo le aspettative. Quindi, invitiamo tutti a venire in città durante le prossime festività, perché a Casale Monferrato ci si potrà divertire, fare shopping e trascorrere momenti di gioia e spensieratezza!».

Assessore alle Attività Produttive, Giovanni Battista Filiberti «Luminarie nelle vie del centro, all’ingresso della città e in piazza Mazzini. Alberi di Natale nelle frazioni. L’Amministrazione comunale ha voluto, ancora una volta, essere presente e aiutare in modo concreto e deciso le attività economiche del territorio addobbando al meglio la nostra splendida città! Siamo certi che le belle luminarie scelte per il Natale 2021 potranno essere un richiamo per far scoprire le molte offerte che il nostro commercio sa proporre. Non mancate al Natale di Casale Monferrato!».