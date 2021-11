La Dichiarazione di Successione deve essere presentata daglieredi per comunicare all’Agenzia delle Entrate il passaggio di proprietà di determinati beni o della titolarità di capitali appartenuti in vita alla persona deceduta. Deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della Successione che solitamente coincide con la data del decesso. Sono obbligati a presentare la Dichiarazione:gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari o i loro rappresentanti legali;gli immessi nel possesso dei beni; gli amministratori dell’eredità;i curatori delle eredità giacenti;gli esecutori testamentari;i trustee.

Non c’è l’obbligo di presentare la Dichiarazione se si verificano entrambe le situazioni: l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto; l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Anche se più persone sono obbligate alla presentazione della Dichiarazione, è sufficiente presentarne una sola, quindi un solo modello valido per tutti. La Dichiarazione può essere presentata esclusivamente in via telematica.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

