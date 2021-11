In data 18 novembre 2021, alle ore 20 circa, gli agenti del Comando di Polizia Locale di Voghera, in servizio di pronto intervento, sono intervenuti presso il centro commerciale Esselunga in quanto era stato segnalato da parte della sorveglianza un furto di prodotti elettronici.

Gli operatori, arrivati al centro commerciale, hanno identificato H.F., 37 anni di nazionalità egiziana, il quale aveva sottratto due braccialetti fitness, una coppia di auricolari e due braccialetti di bigiotteria, occultandoli. In particolare, l’uomo aveva sottratto dagli scaffali del centro una bibita in lattina e, successivamente, recatosi al reparto elettronica, aveva sottratto gli altri articoli per un totale di circa 150 euro. Arrivato alle casse, però, sotto il costante controllo della videosorveglianza aveva effettuato il pagamento della sola bevanda.

A quel punto, superate le casse, è stato bloccato dal personale di sorveglianza che ha prontamente avvertito la Polizia Locale. Il soggetto, regolare sul territorio dello Stato, residente a Voghera e non interessato da precedenti di Polizia, è stato accompagnato presso i locali del Comando di via F.lli Rosselli ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il tentativo di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento.

“Un intervento immediato ed efficace da parte degli agenti guidati dal Comandante Luigi Vella – afferma l’Assessore alla Sicurezza William Tura –, in linea con quella presenza costante e con la prontezza che deve contraddistinguere il lavoro di un Corpo che vuole essere sempre più vicino ai cittadini e ai commercianti della città”.