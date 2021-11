Ricerca per:

Ora, per ricordare Carlo Boggio Sola, una mensa che farà di Tortona un piccolo modello di solidarietà.

Il sostegno della Fondazione ai servizi sociali del territorio si amplia ancora di più: dalle numerose borse di studio erogate annualmente agli studenti del territorio, all’ambulatorio dentistico sociale attivato presso la Residenza Lisino, al sostegno all’Ambulatorio Caritas di Via Emilia, Casa di accoglienza, dormitorio senza fissa dimora.

La Fondazione finanzierà inoltre i costi per attivare una sorta di borsa lavoro per una figura chiamata ad organizzare e coordinare sul campo il servizio.

Il Comune di Tortona si è invece reso disponibile ad effettuarsi corsi di sicurezza nella somministrazione per i Volontari.

La comunità parrocchiale guidata da Don Claudio ha messo a disposizione i locali al piano terra della Casa del Giovane di Via Baluardo a Tortona dove, ogni giorno, dalle 12,00-12,30 verrà servito il pranzo con asporto e dalle 17,30-18,30 la cena con possibilità di consumazione del pasto a tavola. Il servizio ha preso il via il 1° novembre scorso.

Un vero e proprio “cambio di passo”, reso possibile dalla disponibilità del punto di cottura presso la Residenza Sanitaria Lisino e della Cooperativa Bios, che consentirà di preparare per 365 giorni l’anno a pranzo e cena un pasto caldo per i più bisognosi.

Finora era svolta dai Frati Cappuccini e con lodevole sforzo per moltissimi decenni hanno aiutato i poveri, ma adesso, tutto cambia e la situazione migliora drasticamente. E tutto grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona con la collaborazione del Comune e quella indispensabile dei volontari delle parrocchie.

La Fondazione CR Tortona finanzia la mensa per i poveri nel ricordo di Boggio Sola