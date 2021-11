“Complimenti alla Banda musicale Città di Diano Marina per aver pensato questo progetto”. L’Assessore con delega a scuola e asili Sabrina Messico elogia il progetto Band@Scuola che verrà presentato giovedì (ore 16.45, cortile interno del plesso scolastico di via Biancheri) dalla Maestra della Banda, Nadia Spagnolo, e dal Presidente Sandro Melotto. Il progetto Band@Scuola è rivolto agli alunni delle due classi terze.

“Il progetto Band@scuola – prosegue Messico – presentato dalla Banda Musicale Città di Diano Marina e approvato dal Ministero dell’Istruzione, è finalizzato all’apprendimento pratico della musica ed indirizzato agli studenti della scuola Primaria. Si svilupperà in tre anni a partire dalle classi terze. Si tratta di un percorso di avvicinamento alla musica che parte dalla propedeutica musicale per arrivare alla musica d’insieme. L’Amministrazione è lieta di sostenere questa rilevante e imperdibile occasione per i nostri bambini, che saranno accompagnati dai musicisti della nostra Banda, tutti insegnanti in possesso di diploma di Conservatorio. La valenza culturale, didattica e sociale di iniziative di tale portata è inestimabile, sia per la crescita individuale di ogni singolo ragazzo, sia per il positivo risvolto sociale. La formazione della persona non può prescindere da un percorso di educazione musicale quale mezzo potente di comunicazione e strumento di formazione a livello creativo, critico e relazionale”.

