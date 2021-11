Si sta avviando alla conclusione la IV edizione del Premio Storie di Alternanza. Il premio organizzato dalle Camere di commercio ha l’obiettivo di accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola lavoro e di apprendistato, attivando una proficua collaborazione tra il sistema scolastico, le imprese e gli Enti coinvolti.

Attraverso il “racconto” delle attività svolte e delle competenze maturate nella realizzazione di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), di esperienze di alternanza rafforzata o di tirocinio e apprendistato, gli studenti acquisiscono maggiore consapevolezza dell’esperienza fatta, così da essere in grado di effettuare scelte ponderate per il proprio futuro: dalla formazione post-diploma, al proseguimento con gli studi universitari o all’inserimento nel mercato del lavoro

Il premio quest’anno ha ampliato la platea dei possibili partecipanti consentendo la partecipazione anche agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori e dei Centri di formazione Professionale e dando la possibilità di “video-raccontare” anche esperienze inerenti a modelli di formazione duale quali l’apprendistato e l’alternanza rafforzata.

Per le province di Alessandria e di Asti hanno aderito all’iniziativa 6 istituti scolastici, tutti iscritti nella categoria “PCTO – percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento realizzati da Licei e Istituti Tecnici e professionali”; 4 della provincia di Alessandria e 2 di quella di Asti.

Come sempre, l’iniziativa prevedeva due livelli di partecipazione: uno locale gestito dalle Camere di commercio del territorio e uno nazionale riservato ai vincitori del livello locale.

La commissione di valutazione della Camera di commercio di Alessandria – Asti, riunitasi lo scorso 25 ottobre, ha sottolineato come sia da riconoscere ed apprezzare lo sforzo compiuto dalle scuole per riuscire a rimodulare l’organizzazione dei PCTO. Le scuole, dopo un iniziale periodo di sospensione delle attività di alternanza dovuto al Covid-19, hanno saputo sfruttare gli strumenti tecnologici a disposizione per realizzare esperienze coinvolgenti e formative per i propri studenti, anche in questo particolare e difficile periodo.

Al termine dei lavori, la commissione ha proclamato vincitori i seguenti istituti, a cui l’ente camerale riconoscerà premi in denaro per un ammontare complessivo di 4.000,00 euro:

1° classificato Istituto Pellati di Nizza Monferrato (AT) con il progetto “Web Radio Pell@ti”,

2° classificato Liceo Peano di Tortona (AL) con il progetto “L’arte spiegata ai bambini”

Il progetto è stato realizzato dai ragazzi del corso di Scienze Umane, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Alessandria e con alcuni Istituti Comprensivi del territorio. Gli studenti hanno approfondito alcune tematiche della storia dell’arte e dell’archeologia del territorio, sviluppando nel contempo competenze in ambito pedagogico e della didattica per bambini. Infatti, i ragazzi hanno prima ricevuto una formazione specifica relativa all’area archeologica di Libarna e successivamente hanno organizzato all’interno del sito archeologico stesso una serie di attività ludiche rivolte ai bambini delle scuole primarie, aventi come tema l’antica Roma.

3° classificato Istituto Sobrero di Casale Monferrato (AL) con il progetto “PCTO 4.0”