Nell’ambito del progetto culturale “Viaggiamo con i libri” promosso dall’assessorato alla Cultura e dal Sistema bibliotecario di Tortona, sono stati programmati numerosi incontri con i ragazzi delle scuole di secondo grado della Città per approfondire il ruolo che i giornalisti ricoprono in un panorama comunicativo sempre più dominato dal web, dove chiunque può offrire informazioni e i media tradizionali vengono soppiantati dai social media, con inevitabili conseguenze nella formazione delle opinioni e, dunque, per la democrazia. Saranno una serie di incontri con giornalisti e fotoreporter i quali, attraverso le loro esperienze, potranno fornire una testimonianza diretta su come la professione di giornalista sta evolvendo e modificandosi. Gli incontri sono rivolti principalmente ai giovani, l’appuntamento con Tiziana Ferrario è pubblico, si terrà nella sala del Ridotto del Teatro Civico nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19.

Nell’ottica della promozione della lettura, gli incontri prenderanno spunto dalla presentazione degli ultimi libri editi dai giornalisti per avviare poi un discorso più ampio che riguarda il loro lavoro di saggisti, documentaristi e reporter, a seconda degli incarichi e delle professionalità degli stessi. Sono previsti collegamenti da remoto così da poter permettere la partecipazione in sicurezza alle scuole di Tortona. Gli interventi saranno poi registrati e accessibili anche al pubblico dal sito del Comune e dalla pagina Facebook della Biblioteca Civica.

La seconda parte del progetto “Professione reporter, la metamorfosi del giornalismo nel terzo millennio”, continuerà a partire da febbraio 2022 e vedrà coinvolti i protagonisti del giornalismo tortonese, valorizzando la digitalizzazione delle testate storiche realizzata dalla Regione Piemonte, il lavoro di riordino e catalogazione della “letteratura grigia” svolto dalla Biblioteca e coinvolgendo le scuole nell’ambito delle loro attività di “giornali scolastici”, oltre che i giornalisti dei media locali.

PROGRAMMA:

– MARCO GASPERETTI – 9 Novembre

https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Gasperetti

giornalista Corriere della sera, docente di Giornalismo online e Didattica multimediale all’Università di Pisa.

Sarà presentato: La società dei giornalisti estinti (Mauro Pagliai Editore, Firenze, 2020), Impossibile non comunicare Regole per un efficace uso di Internet tra notizie e social network (Astarte, Pisa 2020).

– MARIO BOCCIA – 10 Novembre

Fotografo e giornalista specializzato in reportage di attualità internazionale, sarà proposta una mostra di fotografia. Le sue foto sono state utilizzate per promuovere campagne di solidarietà di varie organizzazioni no profit e Agenzie delle Nazioni Unite

https://www.macrolibrarsi.it/autori/_mario-boccia.php

https://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Mario-Boccia-la-lezione-di-vita-dalla-fioraia-di-Sarajevo-212498

– LAURA SILVIA BATTAGLIA – 12 Novembre

Giornalista, documentarista e reporter in aree di crisi; corrispondente dallo Yemen, dall’Iraq e dall’Afghanistan

https://www.festivaldelgiornalismo.com/speaker/laura-silvia-battaglia-2

Sarà presentato La sposa Yemenita (Becco giallo) https://www.ilreportage.eu/2015/08/la-sposa-yemenita-di-laura-silvia-battaglia/

– TONI CAPUOZZO – 15 Novembre

Giornalista e reporter estero

https://it.wikipedia.org/wiki/Toni_Capuozzo

Sarà presentato Piccole Patrie https://bibliotecadellimmagine.it/prodotto/piccole-patrie/

– GIOVANNI FASANELLA – 17 Novembre

Giornalista, documentarista e saggista autore di libri di inchiesta sulla storia segreta, specializzato in giornalismo di inchiesta

https://giovannifasanella.it/chi-sono

Sarà presentato Il libro nero della Repubblica italiana ( Chiarelettere 2021)

– TIZIANA FERRARIO (15 Gennaio 2022, ore 16, Ridotto Teatro Civico )

Giornalista RAI, corrispondente da aree di guerra e da New York

https://it.wikipedia.org/wiki/Tiziana_Ferrario

Sarà presentato: La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli ( Chiarelettere 2021)