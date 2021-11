Lo abbiamo documentato tante e troppe volte, e adesso arriva la resa dei conti. Ci riferiamo a tutte quelle persone (e in special modo ai tortonesi visto che qui, adesso, ci riferiamo a Tortona) che hanno la cattiva abitudine – se così si può definire – di abbandonare i rifiuti lungo le strade o alla periferia della città, soprattutto quelli ingombranti per i quali Gestione Ambiente effettuata la raccolta gratuita a domicilio.

Per chi non vuole attendere c’è sempre la possibilità di portarli direttamente al centro di raccolta lungo la ex statale 35 alla periferia di Tortona, eppure, malgrado questi servizi, tutti gratuiti, sono ancora tanti e troppi tortonesi che abbandonano i rifiuti sul suolo pubblico, per altro col rischio di andare incontro a sanzioni non di poco conto.

Li vogliamo chiamare idioti? O è un aggettivo ancora troppo blando? Già perché solo un idiota senza cervello pensa di essere furbo abbandonando rifiuti sul luogo pubblico, senza pensare che qualcuno dovrà raccoglierli e questo qualcuno è il Comune che dovrà sostenere i costi del servizio.

Il Comune di Tortona ad inizio anno aveva stanziato all’uopo, ben 28 mila euro, ma purtroppo la somma si è rilevata insufficiente e così, adesso, con una delibera di fine anno, ha portato a 45 mila euro la spesa necessaria per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale.

Si tratta di denaro pubblico sborsato da tutti i cittadini, pari a quasi due euro all’anno per ogni abitante. Soldi che potevano essere risparmiati se tutti avessero rispettato le norme, ma con persone che riempiono i cestini delle strade di sacchi dell’immondizia per risparmiare qualche centesimo e altri che li caricano in auto per poi scaricarli nel maxi bidone dell’Iper quando vanno a fare la spesa, che cosa si può pretendere?

L’intelligenza è merce rara e più passa il tempo e più ce ne rendiamo conto.