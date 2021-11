Giovedì 25 novembre 2021, nel penultimo giorno del Capitolo Provinciale che si sta svolgendo a Montebello della Battaglia (PV), i Padri Capitolari della Provincia Religiosa “Madre della Divina Provvidenza” si sono recati a Pontecurone, paese natale del Fondatore per la Celebrazione Eucaristica presieduta dal confratello Don Loris Giacomelli parroco del paese.

Nel pomeriggio dopo l’Adorazione Eucaristica e il canto del Vespro presieduti da Don Pietro Bezzi, Direttore della Casa di Riposo del paese, la prof.ssa Maria Luisa Ricotti, Vice Presidente dell’Associazione “Il Paese di Don Orione” e Assessore Comunale, ha illustrato le bellezze della Collegiata di Santa Maria Assunta che anche se necessita ancora tanti interventi di restauro contiene una storia ricca di cultura e vita vissuta.

I Padri capitolari si sono poi recati intorno al fonte battesimale dove fu battezzato Don Orione e proprio nel ricordo del suo 150° della nascita hanno dato inizio alla Celebrazione Eucaristica accedendo ognuno la fiaccola della lampada posta al fonte che proprio per questo commemorazione era stata accesa il 23 giugno scorso e che brillerà per l’intero anno. Nell’omelia Don Loris Giacomelli oltre ad esprimere la gioia di vedere radunate, nella sua chiesa, tutte le rappresentanze della Famiglia Carismatica Orionina, ha sottolineato quando dobbiamo sempre più sforzarci soprattutto in questo momento storico, di annunciare il Vangelo ed essere testimoni credibili di fronte ad ogni avvenimento perchè solo così potremmo trasmettere il carisma del nostro Padre Luigi Orione e seminare a larghe mani opere di carità.

La foto di gruppo ha concluso questo momento a Pontecurone, i Padri sono poi rientrati a Montebello della Battaglia dove, domani, concluderanno il Capitolo Provinciale.

Fabio Mogni