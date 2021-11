l progetto Piemonte Factory arriva al 39° Torino Film Festival nella sua fase finale: dopo il contest regionale, i laboratori di produzione cinematografica e le riprese che hanno coinvolto tutte le province del Piemonte, martedì 30 novembre alle 15.30 al Cinema Lux 1 di Torino, si terrà la proiezione in anteprima dei 9 corti realizzati dalle troupe di filmmaker under 30 che hanno lavorato sotto la guida di professionisti esperti con la direzione artistica del regista Daniele Gaglianone: 8 cortometraggi di fiction e 1 documentario, della durata massima di 10 minuti l’uno, per un ideale viaggio in luoghi e storie attraverso le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli.

In provincia di Alessandria è stato girato Cloro (Italia, 2021, 10′, colore) di Matteo Tarditi, il cui tutor è stato il produttore e aiuto regista Stefano Ruggeri.

Location coinvolte: Parco Carrà, Alessandria; Piscina Dellepiane, Tortona.

Sinossi: Michael, un ragazzo ignaro del suo talento per il nuoto, viene notato da un ambizioso allenatore che gli propone di entrare nella sua squadra. Michael dovrà quindi scegliere se accettare e mettersi in gioco o continuare a tenere per sé la sua passione.

Bio regista: Matteo Tarditi, classe 1994, vive e studia a Tortona, coltivando la sua passione per il cinema. Prende parte a diversi cortometraggi come sceneggiatore e assistente alla regia. Si trasferisce a Torino nel 2019 per dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e intraprendere la carriera da regista.

La giuria formata da Enrica Capra (produttrice, fondatrice della società di produzione GraffitiDoc), Davide Ferrario (regista, sceneggiatore, scrittore e critico cinematografico, fondatore della società di produzione Rossofuoco) e Elena Filippini (produttrice e distributrice, fondatrice della società di produzione Stefilm International) assegnerà il Premio Piemonte Factory Miglior Cortometraggio (€2.500), annunciato sabato 4 dicembre durante la cerimonia di premiazione del Torino Film Festival.

Piemonte Factory è un progetto di Associazione Piemonte Movie, promosso da Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema – Torino Film Festival, AGIS-ANEC. Tutti i corti sono stati realizzati in collaborazione con i Comuni capoluogo delle 8 province regionali.