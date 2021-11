Il Natale, si sa, è il momento ideale per risvegliare il piccolo artista che c’è in ognuno di noi e per sbizzarrirsi nell’addobbare ogni angolo della nostra casa.

Ma c’è ancora più gusto se gli addobbi li creiamo da soli. Grazie alla fantasia, infatti, si possono riciclare materiali e oggetti usati e donare loro nuovo valore realizzando splendide decorazioni natalizie.

È in quest’ottica che abbiamo ideato il concorso “Crea il tuo Natale” – La creatività è contagiosa. Riciclala e Postala!, dedicato alle famiglie (e ovviamente ai loro bimbi) dei nostri 33 Comuni, che ha come oggetto la realizzazione di decorazioni e addobbi natalizi (dai centrotavola alle ghirlande, dalle renne agli angioletti, dagli alberi di Natale al presepe o a quanto altro suggerisca la propria fantasia).

Cosa occorre?

Tanta creatività e materiale esclusivamente “di riciclo”.

Come funziona?

Dopo aver realizzato il vostro addobbo, inviate una email all’indirizzo info@gestioneambiente.net (oggetto concorso “Crea il tuo Natale”)entro e non oltre il 23 dicembre 2021, allegando foto (al massimo n. 3) con una piccola descrizione del lavoro e dei materiali usati per la realizzazione, e indicando nome, cognome e indirizzo di residenza (penseremo noi a pubblicare il vostro capolavoro sulla pagina Facebook di Gestione Ambiente nell’album “Crea il tuo Natale” – La creatività è contagiosa. Riciclala e Postala!).

Come si vota?

Chiunque può votare sulla nostra pagina Facebook: basta andare sull’album “Crea il tuo Natale” – La creatività è contagiosa. Riciclala e Postala! dove saranno presenti tutte le foto dei lavori arrivati, sfogliare l’album e mettere il proprio “Mi piace” sulla foto o le foto che si desidera premiare. Al termine del concorso, il 23 dicembre 2021, si conteranno i “Mi piace” postati sulle singole foto degli addobbi, dando il seguente punteggio:

oltre 200 “Mi piace” – voto 10

da 120 a 200 “Mi piace” – voto 9

da 80 a 120 “Mi piace” – voto 8

da 40 a 80 “Mi piace” – voto 7

da 10 a 40 “Mi piace” – voto 6

da 0 a 10 “Mi piace” – voto 5

Il gradimento del “popolo di Facebook” verrà sommato alla valutazione di una giuria qualificata, che darà un voto (da 5 a 10) relativo a:

utilizzo del materiale di riciclo

originalità della realizzazione

complessità realizzativa

giudizio estetico

Come e cosa si vince?

Vinceranno i tre lavori che otterranno il punteggio complessivo più alto (voti Facebook + voti giuria); gli “artisti” dei tre migliori lavori riceveranno un bellissimo premio (rigorosamente ecosostenibile e “green”), che spediremo al loro indirizzo dopo le Festività natalizie. I nomi dei tre vincitori saranno comunicati sulla pagina Facebook di Gestione Ambiente, al termine delle votazioni.

La partecipazione al concorso è gratuita.