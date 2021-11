Collaborare per essere competitivi! E proprio con questo spirito che esattamente un anno fa un gruppo di 27 professionisti tortonesi e novesi decisero di condividere i principi proposti da BNI, Business Network International, organizzazione mondiale che ha proprio nello scambio di referenze e nell’economia collaborativa i valori chiave, per fondare il Capitolo I Campionissimi.

Grande entusiasmo iniziale ma anche un pizzico di incertezza perché come tutte le cose fuori dalla routine bisognava sempre superare una certa diffidenza e vecchi pregiudizi, ma ad un anno di distanza i numeri hanno confermato che la scommessa è stata vinta: 145 ospiti ricevuti, oltre 1.000 referenze scambiate e un giro d’affari che ha superato il milione di euro.

I numeri testimoniano il successo di questo progetto che mette in rete gli imprenditori e i commercianti, il tutto ottenuto grazie alla filosofia del Givers Gain (chi dà riceve) che sta alla base di questo metodo di lavoro.

Un sistema che alla fine ha funzionato e giovedi sera i 27 membri hanno festeggiato i traguardi raggiunti organizzando una cena che è servita per farsi conoscere ancora meglio dagli oltre 50 ospiti invitati per l’occasione, tra cui anche il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, il Vice Sindaco di Tortona, Fabio Morreale, l’Assessore alla Cultura ed al Turismo di Novi Ligure, Andrea Sisti e il Consigliere Comunale di Novi Ligure, Giacomo Perocchio.

COME FUNZIONA

Ognuno mette a disposizione la propria rete di relazioni professionali e personali a beneficio dell’attività degli altri partecipanti, puntando sulla collaborazione e sulla condivisione per ottenere un aumento del business.

Il funzionamento di BNI è molto semplice: una volta alla settimana i partecipanti si ritrovano nella sede stabilita e ciascuno espone le proprie referenze, fornisce i suoi contatti, presenta la propria attività ed espone le richieste funzionali per far crescere il proprio business. Il gruppo è ancora aperto a nuovi ingressi e nuove professioni. Tutti coloro che, per interesse o curiosità volessero approfondire la conoscenza di questo metodo, potranno partecipare ad una riunione, tutti i Mercoledì dalle ore 7.00 alle ore 9.00 del mattino presso il Carrettino di Rivalta Scrivia, prenotando ad Andrea Cortesi 3409250311.